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На пожежі в Луганській області загинула людина: горить 945 га

Четвер, 3 вересня 2020, 08:39
На пожежі в Луганській області загинула людина: горить 945 га

Під час пожеж в екосистемах на території Луганської області загинула одна особа ще дві людини госпіталізовані з опіками різної ступені важкості.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станомна 7 год. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж.

Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків".

Деталі: Наразі продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

До гасіння задіяли 378 осіб та 68 одиниць техніки від ДСНС. Додатково до гасіння залучили 135 осіб та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Також у ДСНС повідомили про ліквідацію пожеж в Харківській області. Так, станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Звечора там горіло 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.

У селі Клугино-Башкирівка на території Новомосковського лісництва зранку 3 вересня відкритого вогню не спостерігається. Пожежники гасять окремі осередки тління лісової підстилки та залишки деревини всередині контрольованого периметру. 

Передісторія: 

  • 2 вересня повідомлялося про ліквідація пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей. 
  • Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.
  • Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Українська правда

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Теми: пожежаЛуганська областьХарківська область
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