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На пожежі в Луганщині загинула людина: горить 945 га

Четвер, 3 вересня 2020, 08:39

Під час пожеж в екосистемах на території Луганської області загинула одна особа ще дві людини госпіталізовані з опіками різної ступені важкості.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станомна 7 год. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж.

Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків".

Деталі: Наразі продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

До гасіння задіяли 378 осіб та 68 одиниць техніки від ДСНС. Додатково до гасіння залучили 135 осіб та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська область


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