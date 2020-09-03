Західні кредитори України попередили ВР про проблеми з процедурою заміни Холодницького

Євросоюз, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та Банкової через проблеми у проєкті рішення, яке Рада планує ухвалити 3 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда", що має в розпорядженні лист західних донорів та кредиторів України.

Звернення, підписане у середу 2 вересня, має заголовок "стосовно комісії з вибору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)" і покликане попередити про можливі наслідки рішення ВР про зміну складу згаданої комісії. Проєкт постанови №3839 з цього приводу внесений у порядок денний ВР на четвер 3 вересня.

Примітно, що документ, який формально стосується виключно рішення ВР, був спрямований двом адресатам – голові ВР Дмитру Разумкову та голови офісу президента Андрію Єрмаку. Лист підписали посли Європейського союзу, Німеччини, Великої Британії та регіональний директор Світового банку.

Представники західних донорів та кредиторів України наголосили, що антикорупційні зусилля української влади "були та лишаються... у центрі партнерства між міжнародною спільнотою та Україною", САП "є критично важливою частиною української антикорупційної архітектури", а тому "життєво важливою" є прозора та базована на відповідності критеріям процедура відбору нового керівника САП після відставки Назара Холодницького.

За законодавством, Рада має призначити членів комітету з відбору кадрів до складу САП. Постанова, винесена на голосування ВР, пропонує замінити усіх 7 представників Ради та визначає кандидатів на заміну. Автори листа до ВР та ОПУ утрималися від індивідуальних оцінок цих кандидатів, однак наперед позначили критерій, який визначатиме довіру до конкурсу на нового очільника САП.

Як йдеться у листі, "за законом про прокуратуру, ключовим у цьому процесі є те, щоби комісія з відбору була (сформована із кандидатів) з високою репутацією зі значним досвідом у сфері протидії корупції". "Публічна довіра до процесу відбору (очільника САП) значною мірою залежатиме від складу цієї комісії з відбору", - пояснюють представники західних держав та інституцій. На завершення листа до Разумкова та Єрмака вони ще раз наголосили, що чекають від Верховної Ради призначення "кандидатів із повністю відповідною кваліфікацією", щоби забезпечити довіру до обрання наступника Холодницького.

Як пояснило джерело "Європейської правди", наголос саме на антикорупційному досвіді у членів комісії зроблений через те, що Рада, усупереч українському законодавству, планує призначити по своїй квоті членів комісії, які взагалі не мають такого досвіду. Це наперед ставить питання до якості та відповідності відбору, вважають західні дипломати.

Раніше від українських експертів-антикорупційників також лунали заяви про відсутність такого досвіду у парламентських кандидатів на членство у комісії. Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною радою. Таким чином, кандидати від ВР формують більшість складу даного органу.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.