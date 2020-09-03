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​​Лісові пожежі: вогонь гасять із літаків і поїздів, обіцяють людям компенсації

Четвер, 3 вересня 2020, 12:41
​​Лісові пожежі: вогонь гасять із літаків і поїздів, обіцяють людям компенсації

До ліквідації пожеж в Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація Міністерства внутрішніх справ, на Харківщині також працюють два пожежні поїзди.

Джерело: голова МВС Арсен Аваков під час поїздки у с. Гороб’ївка Харківської області, міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Деталі: Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню у двох областях немає.

Працює два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України, загрози населеним пунктам немає.

Село Гороб’ївка найбільше постраждало від пожежі.

За словами Авакова, 3 вересня відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

Голова МВС зазначив: якщо згоріли документи, потрібно надати перелік і представник МВС разом ыз представником Харківської ОДА допоможуть їх відновити.

 

Пряма мова Авакова: "Пожежа набула такого стрімкого поширення через значні пориви вітру – більше 15 м/с. Навколо населених пунктів, які знаходяться в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 людини були змушені покинути свої будинки…

Господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі".

Інші подробиці: Два пожежні поїзди "Укрзалізниці" працюють разом з ДСНС над ліквідацією загоряння лісу в районі селища Дворічна на Харківщині.

За словами Криклія, у зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна – Мовчанове. Пасажирські поїзди на цій дільниці не курсують.

Нагадаємо: 2 вересня спалахнули пожежі у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей. На Харківщині згоріло селище, на території Луганської області загинула одна особа ще дві людини госпіталізовані з опіками.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаХарківська областьДонецька областьАваковУкрзалізниця
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