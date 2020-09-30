Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань

Середа, 30 вересня 2020, 00:26

29 вересня в Чернівецькій області зафіксували 166 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фокін має піти з ТКГ – Єрмак

Новини 29 вересня: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді

"Махрового ідіота не можна сховати за старістю": Аваков закликав гнати Фокіна

Порошенко захворів на Covid-19

Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Суд у Росії збільшив досліднику сталінських репресій термін до 13 років колонії

Усі новини...
коронавірус
Трамп розсилає по країні 150 млн тестів на COVID-19
Порошенко захворів на Covid-19
УАФ затвердила правила відвідування матчів під час карантину
Останні новини
00:26
COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань
23:52
"Динамо" перемагає "Гент" і виходить до Ліги Чемпіонів
23:35
Трамп розсилає по країні 150 млн тестів на COVID-19
22:44
Фокін має піти з ТКГ – Єрмак
22:27
Зеленський взявся за проблеми містобудування та створив Координаційну раду
22:04
Новини економіки: податкова амністія, фіскальна служба і МВФ, витрати на армію
21:48
ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори
21:18
Новини 29 вересня: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді
21:02
У "Дії" у бета-версії з'явилось цифрове свідоцтво про народження
20:51
Азербайджан і Туреччина заперечують знищення вірменського Су-25
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!