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COVID-19 на Буковине: новых заражений в 3 раза больше, чем количество выздоровлений

Среда, 30 сентября 2020, 00:26

29 сентября в Черновицкой области зафиксировали 166 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 49 пациентов.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

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Темы: коронавирус


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