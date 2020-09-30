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Байден оприлюднив податкову декларацію

Середа, 30 вересня 2020, 00:52
Байден і його дружина Джилл Фото: Tom Williams

Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Джерело: Reuters. Байден в Facebook

Деталі: Згідно з декларацією, у 2019 році Байден з дружиною заробили майже $985 тисяч та заплатили близько $346 тисяч федеральних податків.

Пряма мова: "Американський народ заслуговує прозорості від своїх лідерів, тому сьогодні я опублікував свою податкову декларацію".

Деталі: При цьому Байден опублікував податкову декларацію за 6 годин до дебатів з чинним президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Також сьогодні була опублікована податкова декларації за 2019 рік кандидата у віце-президенти від Демократичної партії Камали Харріс.

Харріс і її чоловік, адвокат Дуг Емхофф, повідомили про виплату близько $1,2 мільйона федеральних податків на $3,3 мільйона доходу за рік.

Що передувало: 28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.

Нагадаємо:

  • Дебати між кандидатами на посаду президента США Джо Байденом та Дональдом Трампом почнуться 30 вересня о 4:00 за Києвом.
  • Самі ж вибори заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

Микола Донєв, УП
Теми: СШАТрампвибориБайден


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