Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Джерело: Reuters. Байден в Facebook

Деталі: Згідно з декларацією, у 2019 році Байден з дружиною заробили майже $985 тисяч та заплатили близько $346 тисяч федеральних податків.

Пряма мова: "Американський народ заслуговує прозорості від своїх лідерів, тому сьогодні я опублікував свою податкову декларацію".

Деталі: При цьому Байден опублікував податкову декларацію за 6 годин до дебатів з чинним президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Також сьогодні була опублікована податкова декларації за 2019 рік кандидата у віце-президенти від Демократичної партії Камали Харріс.

Харріс і її чоловік, адвокат Дуг Емхофф, повідомили про виплату близько $1,2 мільйона федеральних податків на $3,3 мільйона доходу за рік.

Що передувало: 28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.

Нагадаємо:

Дебати між кандидатами на посаду президента США Джо Байденом та Дональдом Трампом почнуться 30 вересня о 4:00 за Києвом.

Самі ж вибори заплановані на 3 листопада.

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