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Байден обнародовал налоговую декларацию

Среда, 30 сентября 2020, 00:52
Байден и его жена Джилл Фото: Tom Williams

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.

Источник: Reuters. Байден в Facebook

Детали: Согласно декларации, в 2019 году Байден с женой заработали почти $ 985 000 и заплатили около $ 346 000 федеральных налогов.

Прямая речь: "Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я опубликовал свою налоговую декларацию".

Детали: При этом Байден опубликовал налоговую декларацию за 6:00 до дебатов с действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Также сегодня была опубликована налоговая декларации за 2019 год кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Харрис и ее муж, адвокат Дуг Эмхофф, сообщили о выплате около $1,2 миллиона федеральных налогов на $3,3 миллиона дохода за год.

Что предшествовало: 28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США.

Напомним:

  • Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом начнутся 30 сентября в 4:00 по Киеву.
  • Сами же выборы запланированы на 3 ноября.

Читайте также: Выборы на финишной прямой: с чем подошли США к первым дебатам Трампа и Байдена

Николай Донев, УП
Темы: СШАТрампвиборыБайден


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