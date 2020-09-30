Байден обнародовал налоговую декларацию
Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.
Источник: Reuters. Байден в Facebook
Детали: Согласно декларации, в 2019 году Байден с женой заработали почти $ 985 000 и заплатили около $ 346 000 федеральных налогов.
Прямая речь: "Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я опубликовал свою налоговую декларацию".
Детали: При этом Байден опубликовал налоговую декларацию за 6:00 до дебатов с действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.
Также сегодня была опубликована налоговая декларации за 2019 год кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
Харрис и ее муж, адвокат Дуг Эмхофф, сообщили о выплате около $1,2 миллиона федеральных налогов на $3,3 миллиона дохода за год.
Что предшествовало: 28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США.
Напомним:
- Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом начнутся 30 сентября в 4:00 по Киеву.
- Сами же выборы запланированы на 3 ноября.
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