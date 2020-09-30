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Байден хоче повернути США в Паризьку хартію по клімату

Середа, 30 вересня 2020, 05:47

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден в разі перемоги на виборах має намір повернути Штати в число країн - учасниць Паризької угоди по клімату.

Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова: "Перше, що я зроблю, так це знову приєднаюся до Паризької угоди по клімату..

Ми зможемо зробити енергію з відновлюваних джерел дешевше, ніж енергія, що отримується за рахунок викопних видів палива. Більше ніхто не будуватиме в Америці електростанції на вугіллі або на нафті, ми будемо переходити на поновлювані джерела енергії. Ми повинні вжити заходів, щоб автопарки федеральних відомств використовували електромобілі, ми повинні домагатися того, щоб були створені 500 тис. станцій для заряджання акумуляторів електромобілів на всіх великих шосе".

Що передувало: США офіційно повідомили ООН про вихід з Паризької кліматичної угоди.

Нагадаємо:

  • Видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%. 
  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

Теми: СШАвибори


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