Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден хоче повернути США в Паризьку хартію по клімату

Середа, 30 вересня 2020, 05:47
Байден хоче повернути США в Паризьку хартію по клімату

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден в разі перемоги на виборах має намір повернути Штати в число країн - учасниць Паризької угоди по клімату.

Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова: "Перше, що я зроблю, так це знову приєднаюся до Паризької угоди по клімату..

Ми зможемо зробити енергію з відновлюваних джерел дешевше, ніж енергія, що отримується за рахунок викопних видів палива. Більше ніхто не будуватиме в Америці електростанції на вугіллі або на нафті, ми будемо переходити на поновлювані джерела енергії. Ми повинні вжити заходів, щоб автопарки федеральних відомств використовували електромобілі, ми повинні домагатися того, щоб були створені 500 тис. станцій для заряджання акумуляторів електромобілів на всіх великих шосе".

Що передувало: США офіційно повідомили ООН про вихід з Паризької кліматичної угоди.

Нагадаємо:

  • Видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%. 
  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку
У Сенаті США запропонували підтримати якнайшвидший вступ України в НАТО
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: