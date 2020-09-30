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Байден хочет вернуть США в Парижское соглашение по климату

Среда, 30 сентября 2020, 05:47

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах намерен вернуть Штаты в число стран - участниц Парижского соглашения по климату.

Источник: первые публичные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США

Прямая речь: "Первое, что я сделаю, так это вновь присоединюсь к Парижскому соглашению по климату..

Мы сможем сделать энергию из возобновляемых источников дешевле, чем энергия, получаемая за счет ископаемых видов топлива. Никто больше не будет строить в Америке электростанции на угле или на нефти, мы будем переходить на возобновляемые источники энергии. Мы должны принять меры, чтобы автопарки федеральных ведомств использовали электромобили, мы должны добиваться того, чтобы были созданы 500 тыс. станций для подзарядки аккумуляторов электромобилей на всех крупных шоссе".

Что предшествовало: США официально сообщили ООН о выходе из Парижского климатического соглашения.

Темы: СШАвиборы


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