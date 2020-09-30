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Байден назвав Трампа маріонеткою Путіна

Середа, 30 вересня 2020, 05:53
Фото: Brian Snyder

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден назвав нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа "маріонеткою" президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова: "Я зустрічався віч-на-віч із Путіним і твердо заявляв йому, що ми не прийматимемо його нісенітниць. Він же (Дональд Трамп) є маріонеткою Путіна".

Деталі: Байден аргументував свою позицію тим, що Трамп досі не відреагував на інформацію про російські спецпідрозділи які, за повідомленням ЗМІ, пропонували пов'язаним з Талібаном бойовикам винагороду за вбивство американських солдатів.

Що передувало: видання The New York Times з посиланням на джерела у червні повідомляло, що представники американської розвідки дійшли висновку, що російський підрозділ військової розвідки таємно пропонував винагороду пов'язаним з Талібаном бойовикам за вбивство коаліційних сил в Афганістані, в тому числі за нанесення ударів по американських військах.

Довідка: Вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

Теми: ТрампСШАвибориБайденРосія


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