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Байден назвал Трампа марионеткой Путина

Среда, 30 сентября 2020, 05:53
Байден назвал Трампа марионеткой Путина
Фото: Brian Snyder

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "марионеткой" президента России Владимира Путина.

Источник: первые публичные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США

Прямая речь: "Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он (Дональд Трамп) является марионеткой Путина".

Детали: Байден аргументировал свою позицию тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделения которые, по сообщениям СМИ, предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.

Что предшествовало: издание The New York Times со ссылкой на источники в июне сообщалось, что представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагал вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам.

Справка: Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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Темы: ТрампСШАвиборыБайденРосcия
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