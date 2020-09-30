Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден назвал Трампа марионеткой Путина

Среда, 30 сентября 2020, 05:53
Фото: Brian Snyder

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "марионеткой" президента России Владимира Путина.

Источник: первые публичные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США

Прямая речь: "Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он (Дональд Трамп) является марионеткой Путина".

Детали: Байден аргументировал свою позицию тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделения которые, по сообщениям СМИ, предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.

Что предшествовало: издание The New York Times со ссылкой на источники в июне сообщалось, что представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагал вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам.

Справка: Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Читайте также: Выборы на финишной прямой: с чем подошли США к первым дебатам Трампа и Байдена

Темы: ТрампСШАвиборыБайденРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

"Махрового идиота нельзя спрятать за старостью": Аваков призвал гнать Фокина

Порошенко заболел на Covid-19

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Суд в России увеличил исследователю сталинских репрессий срок до 13 лет колонии

Все новости...
Трамп
Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
Байден обнародовал налоговую декларацию
Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19
Последние новости
08:00
Главные новости вторника и ночи: высказывания Фокина, коронавирус в Раде
07:36
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными — штаб
06:28
Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию
05:53
Байден назвал Трампа марионеткой Путина
05:47
Байден хочет вернуть США в Парижское соглашение по климату
04:27
В антирейтинге COVID-19 Украина находится на 14-м месте
03:15
Луческу прокомментировал выход "Динамо" в Лигу чемпионов
02:22
Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
01:44
Украинская делегация в ТКГ ответила на заявление Фокина
00:52
Байден обнародовал налоговую декларацию
Все новости...