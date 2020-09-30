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Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою українськими воїнами —  штаб

Середа, 30 вересня 2020, 07:36
Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою українськими воїнами —  штаб

29 вересня на ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "За минулу добу, 29 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації.

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині".

Деталі: Командування ООС відзначає, що ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами.

Теми: ООС
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