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Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными — штаб

Среда, 30 сентября 2020, 07:36

29 сентября на участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

В районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ДСНС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров неподалеку Бобров на Луганщине ".

Детали: Командование ООС отмечает, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Темы: ООС


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