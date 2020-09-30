У Білорусі в аеропорту затримали баскетболістку Олену Левченко, яка грала за збірну Білорусі на чемпіонаті світу, пізніше її заарештували на 15 діб.

Джерело: TUT.by з посиланням на адвоката

Деталі: Вранці Левченко подзвонила адвокату Михайлу Кирилюку і повідомила, що її затримали в аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію і везуть до Ленінського РУВС у зв'язку з участю в незаконних масових заходах.

За словами баскетболістки, її звинувачують за ч. 1 ст. 23.34 КОАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

У РУВС факт перебування Левченко адвокату поки не підтвердили. Про дату і час суду невідомо.

Видання зазначає, що Левченко активно висловлювалася проти насильства в країні і за проведення повторних виборів, вона також входила до Вільного об'єднання спортсменів Білорусі, підписала відкритий лист до влади і силовиків і постійно ходила на недільні марші.

Пізніше стало відомо, що Левченко заарештували на 15 діб.

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