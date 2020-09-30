У Білорусі арештували відому баскетболістку: ходила на марші
У Білорусі в аеропорту затримали баскетболістку Олену Левченко, яка грала за збірну Білорусі на чемпіонаті світу, пізніше її заарештували на 15 діб.
Джерело: TUT.by з посиланням на адвоката
Деталі: Вранці Левченко подзвонила адвокату Михайлу Кирилюку і повідомила, що її затримали в аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію і везуть до Ленінського РУВС у зв'язку з участю в незаконних масових заходах.
За словами баскетболістки, її звинувачують за ч. 1 ст. 23.34 КОАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).
У РУВС факт перебування Левченко адвокату поки не підтвердили. Про дату і час суду невідомо.
Видання зазначає, що Левченко активно висловлювалася проти насильства в країні і за проведення повторних виборів, вона також входила до Вільного об'єднання спортсменів Білорусі, підписала відкритий лист до влади і силовиків і постійно ходила на недільні марші.
Пізніше стало відомо, що Левченко заарештували на 15 діб.
Передісторія:
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на чергові акції протесту та проводили стихійну "інавгурацію Тихановської".
- 27 вересня Міністерство внутрішніх справ Білорусі зафіксувало 22 акції протесту у всіх обласних центрах. Силовики підтвердили затримання 350 протестувальників, правоохоронці заявляють про 380 затриманих.
- Представники білоруської еміграції Європи, США та Канади провели акції солідарності з білоруським народом 27 вересня, деякі з яких носили формат "народних інавгураці".