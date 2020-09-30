В Беларуси арестовали известную баскетболистку: ходила на марши
В Беларуси в аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко, которая играла за сборную Беларуси на чемпионате мира, позже ее арестовали на 15 суток.
Источник: TUT.by со ссылкой на адвоката
Детали: Утром Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.
По словам баскетболистки, ее обвиняют по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
В РУВД факт нахождения Левченко адвокату пока не подтвердили. О дате и времени суда неизвестно.
Издание отмечает, что Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.
Позже стало известно, что Левченко арестовали на 15 суток.
Предыстория:
- После тайной инаугурации Александра Лукашенко беларусы вышли на очередные акции протеста и проводили стихийную "инаугурацию Тихановской".
- 27 сентября Министерство внутренних дел Беларуси зафиксировало 22 акции протеста во всех областных центрах. Силовики подтвердили задержание 350 протестующих, правоохранители заявляют о 380 задержанных.
- Представители белорусской эмиграции Европы, США и Канады провели акции солидарности с белорусским народом 27 сентября, некоторые из которых носили формат "народных инаугураций".