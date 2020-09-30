Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси задержали известную баскетболистку: ходила на марши

Среда, 30 сентября 2020, 10:31
Фото c Facebook Yelena Leuchanka

В Беларуси в аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко, которая играла за сборную Беларуси на чемпионате мира.

Источник: TUT.by со ссылкой на адвоката

Детали: Утром Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

По словам баскетболистки, ее обвиняют по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В РУВД факт нахождения Левченко адвокату пока не подтвердили. О дате и времени суда неизвестно.

Издание отмечает, что Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

Темы: Беларусьакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина определилась, как будет называть Лукашенко

Перевалило за 4 тысячи количество больных COVID за сутки в Украине

видео"Клоун", "врун", "щенок Путина": как в США прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Офис Зеленского: Заявления Фокина расходятся с позицией государства, им дана оценка

Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

Все новости...
Беларусь
В Беларуси забирают статус СМИ у большого независимого издания
Главный разведчик РФ обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси
После прессинга власти белорусская IT-компания переехала в Украину
Последние новости
11:14
Школьницы из Черниговщины "тверкалы" у памятника погибшим в АТО. На это отреагировала полиция
11:13
На Львовщине женщина застрелила двух малолетних дочерей и покончила с собой
10:55
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба
10:54
Из-за коронавируса Disney сократит 28 тысяч сотрудников
10:47
Украина определилась, как будет называть Лукашенко
10:45
Правительство пока не планирует повторно закрывать въезд для иностранцев в Украине
10:32
Для украинцев открыты границы 52 стран
10:31
В Беларуси задержали известную баскетболистку: ходила на марши
10:17
Буславец: Минэнерго реализует ряд инициатив для поднятия Украины в рейтинге Doing Business
10:05
Меньше вечеринок и алкоголя: в Германии объявили новые меры по сдерживанию коронавируса
Все новости...