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В Беларуси арестовали известную баскетболистку: ходила на марши

Среда, 30 сентября 2020, 15:17
В Беларуси арестовали известную баскетболистку: ходила на марши
Фото c Facebook Yelena Leuchanka

В Беларуси в аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко, которая играла за сборную Беларуси на чемпионате мира, позже ее арестовали на 15 суток.

Источник: TUT.by со ссылкой на адвоката

Детали: Утром Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

По словам баскетболистки, ее обвиняют по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В РУВД факт нахождения Левченко адвокату пока не подтвердили. О дате и времени суда неизвестно.

Издание отмечает, что Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

Позже стало известно, что Левченко арестовали на 15 суток.

Предыстория: 

  • После тайной инаугурации Александра Лукашенко беларусы вышли на очередные акции протеста и проводили стихийную "инаугурацию Тихановской".
  • 27 сентября Министерство внутренних дел Беларуси зафиксировало 22 акции протеста во всех областных центрах. Силовики подтвердили задержание 350 протестующих, правоохранители заявляют о 380 задержанных.
  • Представители белорусской эмиграции Европы, США и Канады провели акции солидарности с белорусским народом 27 сентября, некоторые из которых носили формат "народных инаугураций".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
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