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ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан і Вірменію зупинити військові дії

Середа, 30 вересня 2020, 11:27

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на запит Вірменії схвалив тимчасові заходи, якими поклав на сторони зобов’язання утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі ЄСПЛ.

"29 вересня 2020 року, вважаючи, що нинішня ситуація створює ризик серйозних порушень Конвенції з прав людини, ЄСПЛ прийняв рішення застосувати правило 39 Регламенту суду. З метою запобігання таким порушенням і відповідно до правила 39 суд закликав як Азербайджан, так і Вірменію утримуватися від вжиття будь-яких заходів, зокрема військових дій, які можуть спричинити за собою порушення прав цивільного населення, включаючи загрозу його життю і здоров'ю, і виконувати свої зобов'язання за Конвенцією, особливо щодо статті 2 (право на життя) і статті 3 (заборона тортур і нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання)", - йдеться у повідомленні суду.

Суд також просить Вірменію і Азербайджан якомога швидше проінформувати його про заходи, вжиті для виконання їхніх зобов'язань.

На підставі правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини цей суд може застосувати заходи, які є обов’язковими для держави. Тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках.

ЄСПЛ застосовує їх тільки проти тої держави, яка підписала конвенцію з прав людини і лише тоді, коли, розглянувши всю необхідну інформацію,  суд дійшов до висновку, що заявник буде мати дійсно серйозний ризик незворотної шкоди у разі, якщо захід не буде застосовано. Фактично правило 39 — це наказ для уряду певної країни негайно вдатися до певних дій.

Як повідомлялося, Вірменія попросила ЄСПЛ вжити термінові заходи проти Азербайджану.

Детальніше читайте у статті: "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

Теми: Нагірний КарабахЄСсудправа людини
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