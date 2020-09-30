Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан і Вірменію зупинити військові дії

Середа, 30 вересня 2020, 11:27

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на запит Вірменії схвалив тимчасові заходи, якими поклав на сторони зобов’язання утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі ЄСПЛ.

"29 вересня 2020 року, вважаючи, що нинішня ситуація створює ризик серйозних порушень Конвенції з прав людини, ЄСПЛ прийняв рішення застосувати правило 39 Регламенту суду. З метою запобігання таким порушенням і відповідно до правила 39 суд закликав як Азербайджан, так і Вірменію утримуватися від вжиття будь-яких заходів, зокрема військових дій, які можуть спричинити за собою порушення прав цивільного населення, включаючи загрозу його життю і здоров'ю, і виконувати свої зобов'язання за Конвенцією, особливо щодо статті 2 (право на життя) і статті 3 (заборона тортур і нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання)", - йдеться у повідомленні суду.

Суд також просить Вірменію і Азербайджан якомога швидше проінформувати його про заходи, вжиті для виконання їхніх зобов'язань.

На підставі правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини цей суд може застосувати заходи, які є обов’язковими для держави. Тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках.

ЄСПЛ застосовує їх тільки проти тої держави, яка підписала конвенцію з прав людини і лише тоді, коли, розглянувши всю необхідну інформацію,  суд дійшов до висновку, що заявник буде мати дійсно серйозний ризик незворотної шкоди у разі, якщо захід не буде застосовано. Фактично правило 39 — це наказ для уряду певної країни негайно вдатися до певних дій.

Як повідомлялося, Вірменія попросила ЄСПЛ вжити термінові заходи проти Азербайджану.

Детальніше читайте у статті: "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

Теми: Нагірний КарабахЄСсудправа людини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ДБР заявили, що двигун Ан-26 не відмовляв

Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба

Україна визначилась, як називатиме Лукашенка

Перевалила за 4 тисячі кількість хворих на COVID за добу в Україні

"Клоун", "брехун", "цуцик Путіна": як у США пройшли перші дебати Трампа та Байдена

Офіс Зеленського: Заяви Фокіна розходяться з позицією держави, їм дано оцінку

Усі новини...
Нагірний Карабах
Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба
Азербайджан і Туреччина заперечують знищення вірменського Су-25
Єреван: Туреччина збила вірменський винищувач, пілот загинув
Останні новини
12:08
МОН опублікувало дати проведення ЗНО-2021
11:55
На спікера української делегації ТКГ розглядають Лубківського – Качура
11:54
"Без оголошення санкцій": закордонні компанії відмовляються поставляти системи для літаків РФ
11:54
Антикорупціонера Шабуніна оштрафували за запізнення з декларацією
11:44
Курс валют на 30 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:39
У ДБР заявили, що двигун Ан-26 не відмовляв
11:27
ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан і Вірменію зупинити військові дії
11:26
Фонд гарантування почав виплату коштів вкладникам "Аркади": як отримати гроші
11:25
Верховна Рада повернула "пакунок малюка" при народженні дитини
11:16
відео Школярки танцювали тверк біля пам'ятника загиблим в АТО: поліція склала адмінпротоколи
Усі новини...