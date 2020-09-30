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ЕСПЧ обязал Азербайджан и Армению остановить военные действия

Среда, 30 сентября 2020, 11:27

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по запросу Армении одобрил временные меры, которыми возложил на стороны обязательства воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

"29 сентября 2020 года, считая, что нынешняя ситуация создает риск серьезных нарушений Конвенции по правам человека, ЕСПЧ принял решение применить правило 39 Регламента суда. С целью предотвращения таких нарушений и в соответствии с правилом 39 суд призвал как Азербайджан, так и Армению воздерживаться от принятия любых мер, в том числе военных действий, которые могут повлечь за собой нарушение прав гражданского населения, включая угрозу его жизни и здоровью, и выполнять свои обязательства по Конвенции, особенно в отношении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания)", - говорится в сообщении суда.

Суд также просит Армению и Азербайджан как можно скорее проинформировать его о мерах, принятых для выполнения их обязательств.

На основании правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека этот суд может принять меры, которые являются обязательными для государства. Временные меры применяются только в исключительных случаях.

ЕСПЧ применяет их только против государства, подписавшего конвенцию по правам человека, и только тогда, когда, рассмотрев всю необходимую информацию, суд пришел к выводу, что заявитель будет нести действительно серьезные риски необратимого вреда в случае, если мера не будет применена. Фактически правило 39 - это приказ для правительства определенной страны немедленно прибегнуть к определенным действиям.

Как сообщалось, Армения попросила ЕСПЧ принять срочные меры против Азербайджана.

Подробнее читайте в статье: В шаге от большой войны: в чем особенность нового конфликта Армении и Азербайджана

Темы: Нагорный КарабахЕСсудправа человека


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