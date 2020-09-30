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Суд оштрафував антикорупціонера Шабуніна: запізнився з декларацією на пів дня

Середа, 30 вересня 2020, 11:54
Суд оштрафував антикорупціонера Шабуніна: запізнився з декларацією на пів дня
ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Печерський районний суд визнав главу правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації за 2019 рік.

Джерело: Шабунін у Facebook

Деталі: Активіст зазначає, що запізнився з поданням декларації на пів дня (подано 1 червня -ред.), і неправдивих даних у ній немає. Також Шабунін нагадує, що той самий Печерський суд відмовився карати президента Володимира Зеленського через недекларування змін у майновому стані.

Пряма мова: "Я кілька років добровільно подаю свою декларацію навіть тоді, коли закон цього від мене не вимагав. Наприклад, моя декларація була однією з перших в країні. Нагадаю, що з поданням цієї я спізнився на пів дня. При тому, що система показує, що працював над нею дві години до дедлайну і ще кілька - після.

Нагадаю також, що той самий печерський "суд" відмазав Зеленського, який через півроку згадав про 5 мільйонів доходу від ОВДП. Це ж лише півроку і 5 мільйонів, не те що, рецидивіст Шабунін з його пів дня затримки".

Деталі: Шабунін також на прикладі двох десятків судових рішень, ухвалених суддею Білоцерківцем, показує, що раніше він мав тенденцію виправдовувати посадовців: окремі з них затримували подання декларації місяць і більше.

Читайте також: "Огиднувато-хамська корупція Зеленського – це суддя Вовк". Шабунін про гучні справи, хитання НАБУ і претензії Заходу

Українська правда

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Теми: ЦПКдеклараціїсуд
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