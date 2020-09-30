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Суд оштрафовал антикоррупционера Шабунина: опоздал с декларации на полдня

Среда, 30 сентября 2020, 11:54
ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Печерский районный суд признал главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации.

Источник: Шабунин в Facebook

Детали: Активист отмечает, что опоздал с подачей декларации на полдня, и ложных данных в ней нет. Также Шабунин напоминает, что тот же Печерский суд отказался наказывать президента Владимира Зеленского за недекларирование изменений в имущественном состоянии.

Прямая речь: "Я несколько лет добровольно подаю свою декларацию, даже если закон этого от меня не требовал. Например, моя декларация была одной из первых в стране. Напомню, что с представлением этой я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней 2 часа до дедлайна и еще несколько - после.

Напомню также, что тот же Печерский "суд" отмазал Зеленского, который через полгода вспомнил о 5 миллионах дохода от ОВГЗ. Это же всего полгода и 5 миллионов, не то что, рецидивист Шабунин с его полдня задержки".

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Украинская правда
Темы: ЦПКдекларациисуд


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