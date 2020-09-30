Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише 17% українців підтримують укрупнення районів

Середа, 30 вересня 2020, 12:44

Трохи більше третини громадян України ще не визначилися, чи підтримувати укрупнення районів.

Джерело: загальнонаціональне дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби "Центру Разумкова", проведене 14-19 серпня

Деталі: 36% громадян ще не визначилися щодо підтримки ініціативи укрупнення районів і будуть дивитися, як це рішення втілюватиметься на практиці.

30% заявили про те, що вони не підтримають укрупнення районів.

Майже вдвічі менше тих респондентів, що підтримують таке рішення, - 16,5%.

 
 

Знають про рішення Верховної Ради щодо укрупнення районів 76,5% респондентів, з них 29% знають про нові райони в областях, де проживають опитані, а 47,5% знають лише загальну інформацію.

Кожен п’ятий опитаний (21%) не знає про таке рішення парламенту.

 
 

Довідка: "Демініціативи" й "Центр Разумкова" з 14 по 19 серпня опитали 2022 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування дослідження здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Теми: децентралізаціясоціологіяопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
децентралізація
Україна після Перемоги. Перехідний період чи відновлення демократії
Уряд призначив тимчасового керівника Мінрегіону
Розвивати спільноти: як відбудова інфраструктури дає нове життя громадам
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: