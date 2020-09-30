Трохи більше третини громадян України ще не визначилися, чи підтримувати укрупнення районів.



Джерело: загальнонаціональне дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби "Центру Разумкова", проведене 14-19 серпня



Деталі: 36% громадян ще не визначилися щодо підтримки ініціативи укрупнення районів і будуть дивитися, як це рішення втілюватиметься на практиці.



30% заявили про те, що вони не підтримають укрупнення районів.

Майже вдвічі менше тих респондентів, що підтримують таке рішення, - 16,5%.

Знають про рішення Верховної Ради щодо укрупнення районів 76,5% респондентів, з них 29% знають про нові райони в областях, де проживають опитані, а 47,5% знають лише загальну інформацію.



Кожен п’ятий опитаний (21%) не знає про таке рішення парламенту.

Довідка: "Демініціативи" й "Центр Разумкова" з 14 по 19 серпня опитали 2022 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення.



Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Фінансування дослідження здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.