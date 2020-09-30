Только 17% украинцев поддерживают укрупнение районов

Чуть больше трети граждан Украины еще не определились, поддерживать укрупнение районов.

Источник: общенациональное исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службы "Центра Разумкова", проведенное 14-19 августа

Детали: 36% граждан еще не определились относительно поддержки инициативы укрупнения районов и будут смотреть, как это решение будет воплощаться на практике.

30% заявили о том, что они не поддержат укрупнение районов.

Почти вдвое меньше респондентов, которые поддерживают такое решение, - 16,5%.

Знают о решении Верховной Рады относительно укрупнения районов 76,5% респондентов, из них 29% знают о новых районы в областях, где проживают опрошенные, а 47,5% знают только общую информацию.

Каждый пятый опрошенный (21%) не знает о таком решении парламента.

Справка: "Демократические инициативы" и "Центр Разумкова" с 14 по 19 августа опросили 2022 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов по выборке, представляющей взрослое население.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование исследования осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.