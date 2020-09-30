Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение

Среда, 30 сентября 2020, 12:58
Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение

Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

Источник: заседание парламент 30 сентября

Прямая речь: "На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Дениса Комарницкого "смотрящего" по Киеву и господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, о том как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждают как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата.

Я прошу национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака".

Детали: Он заявил, что с 1 октября начнет публиковать записи, которые ему передали якобы в СБУ.

В комментарии Украинской правде Лерос сообщил, что сейчас систематизирует материалы, которые у него есть, и готовит официальное заявление в полицию.

По словам депутата, прямых угроз от Тищенко и Комарницкого он не получал, они есть только на записях.

Нардеп "СН" Александр Качура в ответ сказал, что Зеленский и Ермак, действительно, ошиблись, когда включили Лероса в партийный список. Он посоветовал Леросу обращаться напрямую к правоохранителям и не работать на политических оппонентов.

Напомним: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Гео Лерос ЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Гео Лерос
Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: