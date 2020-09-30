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Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение

Среда, 30 сентября 2020, 12:58

Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

Источник: заседание парламент 30 сентября

Прямая речь: "На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Дениса Комарницкого "смотрящего" по Киеву и господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, о том как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждают как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата.

Я прошу национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака".

Детали: Он заявил, что с 1 октября начнет публиковать записи, которые ему передали якобы в СБУ.

Нардеп "СН" Александр Качура в ответ сказал, что Зеленский и Ермак, действительно, ошиблись, когда включили Лероса в партийный список. Он посоветовал Леросу обращаться напрямую к правоохранителям и не работать на политических оппонентов.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Гео Лерос ЗеленскийВерховная Рада


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