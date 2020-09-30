В Україні продовжують випробовувати "Вільху" і створять нові снаряди для "Градів" і "Ураганів"

В Україні тривають випробування високоточних ракет "Вільха-М" з дальністю пуску до 120 кілометрів і йде робота над створенням нових реактивних снарядів калібрів 122 мм та 220-мм.

Джерело: інтерв’ю заступника міністра оборони Олександра Миронюка на сайті Міноборони

Пряма мова Миронюка: "Наразі іде процес, пов’язаний з державними випробуваннями високоточної системи "Вільха-М" з дальністю пуску до 120 кілометрів. За умови завершення з позитивними результатами держвипробувань — вихід на серійні закупки. Це те, за що відповідає ДержККБ "Луч".

У свою чергу, фахівці підприємства КБ "Південне" працюють над створенням нових реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" для РСЗВ типу "Град", та більшого калібру 220-мм "Тайфун-2" для РСЗВ "Ураган".

Раніше в Україні не виготовлялися реактивні снаряди навіть старих зразків до цих РСЗВ. Нові снаряди повинні мати суттєво збільшену дальність дії у порівнянні з радянськими зразками — по "Тайфун-1" це 40 км проти 20 км — при збережені потенціалу бойової частини".

Деталі: "Вільха" — це український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 мм, який з 2018 року перебуває на озброєнні ЗСУ.

Передісторія: Весною Генеральний штаб Збройних сил заявив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на полігоні в Одеській області.