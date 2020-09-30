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В Украине продолжают испытывать "Ольху" и создадут новые снаряды для "Градов" и "Ураганов"

Среда, 30 сентября 2020, 15:14
В Украине продолжают испытывать Ольху и создадут новые снаряды для Градов и Ураганов

В Украине продолжаются испытания высокоточных ракет "Ольха-М" с дальностью пуска до 120 километров и идет работа над созданием новых реактивных снарядов калибров 122 мм и 220-мм.

Источник: интервью заместителя министра обороны Александра Миронюка на сайте Минобороны

Прямая речь Миронюка: "Сейчас идет процесс, связанный с государственными испытаниями высокоточной системы "Ольха-М" с дальностью пуска до 120 километров. При условии завершения с положительными результатами госиспытаний - выход на серийные закупки. Это то, за что отвечает ГосККБ "Луч".

В свою очередь, специалисты предприятия КБ "Южное" работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для РСЗО типа "Град", и большего калибра 220-мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".

Ранее в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов до сих РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия по сравнению с советскими образцами - по "Тайфун-1" это 40 км против 20 км - при сохранении потенциала боевой части".

Детали: "Ольха" - это украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм, который с 2018 года находится на вооружении ВСУ.

Предыстория: Весной Генеральный штаб Вооруженных сил заявил об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М", происходящих на полигоне в Одесской области.

Украинская правда

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Темы: Минобороныармияоружие
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