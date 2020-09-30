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Британія закликала Раду прибрати ризикові положення з проєкту про "карантинні" вибори

Середа, 30 вересня 2020, 15:16

Посольство Британії закликало українських парламентарів терміново прибрати з проєкту закону про організацію виборів під час карантину положення, які послаблюють контроль за партійним фінансуванням.

Як пише "Європейська правда", заяву про це посольство оприлюднило перед очікуваним розглядом законопроєкту № 4117.

"Закликаємо Верховну Раду терміново переглянути законопроєкт про проведення виборів в умовах карантину, вилучивши норми, що послаблюють прозорість і контроль партійного фінансування, і прийнявши передбачені законопроєктом протиепідемічні заходи для безпечного перебігу голосування 25 жовтня", - пише посольство Британії.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт включений до порядку денного на 30 вересня.

Раніше окремі експерти звернули увагу, що проєкт може повністю вилучити з Виборчого кодексу норму, що зобов'язує територіальні виборчі комісії перевіряти фінансові звіти партій і кандидатів. Це частина 8 ст. 214 Виборчого кодексу: 

"Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства територіальна виборча комісія зобов’язана у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомити про це відповідні органи, уповноважені забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності". 

На момент цієї публікації у проєкті, розміщеному на сайті Ради, зазначено, що цю норму (частину 8) пропонують виключити. 

Теми: Велика БританіяВерховна Радавиборизаконодавствокарантин
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