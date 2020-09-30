Британия призвала Раду убрать рисковые положения из проекта о "карантинных" выборах

Посольство Великобритании призвало украинских парламентариев срочно убрать из проекта закона об организации выборов во время карантина положения, ослабляющие контроль за партийным финансированием.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом посольство обнародовало перед ожидаемым рассмотрением законопроекта № 4117.

"Призываем Верховную раду срочно пересмотреть законопроект о проведении выборов в условиях карантина, изъяв нормы, ослабляющие прозрачность и контроль партийного финансирования, и приняв предусмотренные законопроектом противоэпидемические меры для безопасного хода голосования 25 октября", - пишет посольство Великобритании.

Согласно информации на сайте Рады, законопроект включен в повестку дня на 30 сентября.

Ранее некоторые эксперты обратили внимание, что проект может полностью исключить из Избирательного кодекса норму, обязывающую территориальные избирательные комиссии проверять финансовые отчеты партий и кандидатов. Это часть 8 ст. 214 Избирательного кодекса:

"Анализ финансовых отчетов осуществляет территориальная избирательная комиссия. В случае выявления в ходе анализа финансовых отчетов признаков нарушения требований законодательства территориальная избирательная комиссия обязана в пятидневный срок со дня обнаружения соответствующих признаков письменно уведомить об этом соответствующие органы, уполномоченные обеспечить привлечение лиц, совершивших нарушение требований законодательства, к предусмотренной законом ответственности ".

На момент этой публикации в проекте, размещенном на сайте Совета, указано, что эту норму (часть 8) предлагают исключить.