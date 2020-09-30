Викрадачу майданівця збільшили строк ув'язнення більш як удвічі

Апеляційний суд збільшив покарання чоловіку, якого раніше засудили до двох з половиною років ув’язнення за викрадення протестувальника Євромайдану в січні 2014 року.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Деталі: Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і скасував вирок суду першої інстанції. Новим рішенням обвинуваченого засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Перший вирок виніс Деснянський райсуд Києва. Тоді чоловіка було засуджено на строк 2 роки 5 місяців.

Дослівно: "22 січня 2014 року засуджений, діючи за попередньою змовою із групою осіб, сприяв вчиненню незаконного позбавлення волі потерпілого, якого із застосуванням фізичного насильства було викрадено в районі станції метро "Петрівка" в Києві та доставлено до наметового табору у лісосмузі неподалік від станції метро "Бориспільська". За це він отримав грошову винагороду в розмірі 800 грн".

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