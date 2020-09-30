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Похитителю майдановцев увеличили срок заключения более чем вдвое

Среда, 30 сентября 2020, 17:10
Похитителю майдановцев увеличили срок заключения более чем вдвое

Апелляционный суд увеличил наказание мужчине, которого ранее приговорили к двум с половиной годам заключения за похищение протестующего евромайдановца в январе 2014 года.

Источник: Офис Генерального прокурора

Детали: Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил приговор суда первой инстанции. Новым решением обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

Первый приговор вынес Деснянский райсуд Киева. Тогда мужчина был осужден на срок 2 года 5 месяцев.

Дословно: "22 января 2014 осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, способствовал совершению незаконного лишения свободы потерпевшего, который с применением физического насилия был похищен в районе станции метро "Петровка" в Киеве и доставлен в палаточный лагерь в лесополосе недалеко от станции метро "Бориспольская".

За это он получил денежное вознаграждение в размере 800 грн".

Предыстория:

  • В апреле 2020 года руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.

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