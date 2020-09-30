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Нардеп, який спускав колеса автівкам у Чернігові, каже, що за ним слідкували

Середа, 30 вересня 2020, 17:16

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Семінський заявив, що спустив колеса двом автомобілям в Чернігові, бо за ним слідкували.

Джерело: коментар Семінського, наданий "Українській правді"

Пряма мова Семінського: "До мене звернулись за допомогою підприємці, які побачили, що невідомі намагаються спаплюжити орендовані ними рекламні борди. На одному з цих бордів – зображення нашого кандидата Юрія Тарасовця.

По приїзду я застав на місці групу молодиків спортивної зовнішності, які, як потім з’ясувалося, підробляли ще й операторами на ресурсах, наближених до діючого міського голови Чернігова".

Деталі: За його словами, невідомі в автомобілях марки "AUDI Q7" і "Deawoo" пів дня супроводжували його по Чернігову: "Ці автомобілі я бачу в полі зору не вперше, а понад місяць. Вони неодноразово створювали провокації на дорозі і те, що відзняте відео, де я спускаю їм колеса, було оперативно розповсюджено на ресурсах Атрошенка, свідчить про те, що це було саме його замовлення".

Свої дії нардеп назвав самозахистом.

Також він вважає чинного міського голову Чернігова Владислава Атрошенка замовником провокації проти нього.

Семінський також заявив, що повідомив про інцидент правоохоронні органи.

Нагадаємо: 

  • Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський у суботу, 26 вересня, у центрі Чернігова спустив колеса кільком автомобілям, аби захистити від переклеювання рекламний білборд кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.
  • Керівник рекламної фірми "Магр-авто", яка володіє бордами, Олександр Ткаченко заявив, що політичну рекламу Тарасовця поклеїли самовільно, тож представники рекламної фірми вирішили зняти її.
  • Ткаченко повідомив у поліцію, що нардеп завдав йому тілесних ушкоджень.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьСлуга народуВерховна Рада


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