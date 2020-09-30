Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нардеп, который спускал колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили

Среда, 30 сентября 2020, 17:16

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Семинский заявил, что спустил колеса двум автомобилям в Чернигове, потому что за ним следили.

Источник: комментарий Семинского, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Семинского: "Ко мне обратились за помощью предприниматели, которые увидели, что неизвестные пытаются опорочить арендованные ими рекламные борды. На одном из этих бордов - изображение нашего кандидата Юрия Тарасовца.

По приезду я застал на месте группу молодых людей спортивной внешности, которые, как потом выяснилось, подделывали еще и операторами на ресурсах, близких к действующему городскому главе Чернигова".

Детали: По его словам, неизвестные в автомобилях "AUDI Q7" и "Deawoo" пол дня сопровождали его по Чернигову: "Эти автомобили я вижу в поле зрения не впервые, а больше месяца. Они неоднократно создавали провокации на дороге и то, что отснятое видео, где я спускаю им колеса, было оперативно распространено на ресурсах Атрошенко, свидетельствует о том, что это был именно его заказ".

Свои действия нардеп назвал самозащитой.

Также он считает действующего мэра Чернигова Владислава Атрошенко заказчиком провокации против него.

Семинский также заявил, что сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

Напомним: 

  • Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский в субботу, 26 сентября, в центре Чернигова спустил колеса нескольким автомобилям, чтобы защитить от переклейки рекламный билборд кандидата в мэры Чернигова Юрия Тарасовца.
  • Руководитель рекламной фирмы "Магр-авто", которая владеет бордами, Александр Ткаченко заявил, что политическую рекламу Тарасовца поклеили самовольно, поэтому представители рекламной фирмы решили снять ее.
  • Ткаченко сообщил в полицию, что нардеп нанес ему телесные повреждения.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьСлуга народаВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице

Боевики атаковали украинские позиции: есть раненый

инфографикаПравительство утвердило дополнительные выходные на следующий год

"Он предал президента": у Тищенко отреагировали на обвинения Лероса

Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов

Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Все новости...
Черниговская область
Школьницы танцевали тверк возле памятника погибшим в АТО: полиция составила админпротоколы
Правительство согласовало экс-заместителя Ермака на главу Черниговской ОГА
Правительство согласовало увольнение председателя Черниговской ОГА
Последние новости
18:43
Международные эксперты считают реалистичной приватизацию Приватбанка до 2025 года
18:27
Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
18:16
фото, видеоНа Луганщине масштабные пожары: эвакуируют села, задействованы почти 200 пожарных
18:11
"Укрспирт" выставил на приватизацию пятый завод
17:54
видеоБоевики завербовали чиновницу Луганской ОГА
17:50
"Укрспирт" выставил на приватизацию пятый завод
17:38
Гривня немного укрепилась по результатам межбанковского дня
17:33
Суд не пустил партию "Демократична сокира" на выборы в Киеве
17:32
Сколько стоит жилье в столице — исследование
17:16
В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице
Все новости...