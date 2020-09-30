Нардеп, который спускал колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Семинский заявил, что спустил колеса двум автомобилям в Чернигове, потому что за ним следили.
Источник: комментарий Семинского, предоставленный "Украинской правде"
Прямая речь Семинского: "Ко мне обратились за помощью предприниматели, которые увидели, что неизвестные пытаются опорочить арендованные ими рекламные борды. На одном из этих бордов - изображение нашего кандидата Юрия Тарасовца.
По приезду я застал на месте группу молодых людей спортивной внешности, которые, как потом выяснилось, подделывали еще и операторами на ресурсах, близких к действующему городскому главе Чернигова".
Детали: По его словам, неизвестные в автомобилях "AUDI Q7" и "Deawoo" пол дня сопровождали его по Чернигову: "Эти автомобили я вижу в поле зрения не впервые, а больше месяца. Они неоднократно создавали провокации на дороге и то, что отснятое видео, где я спускаю им колеса, было оперативно распространено на ресурсах Атрошенко, свидетельствует о том, что это был именно его заказ".
Свои действия нардеп назвал самозащитой.
Также он считает действующего мэра Чернигова Владислава Атрошенко заказчиком провокации против него.
Семинский также заявил, что сообщил об инциденте в правоохранительные органы.
Напомним:
- Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский в субботу, 26 сентября, в центре Чернигова спустил колеса нескольким автомобилям, чтобы защитить от переклейки рекламный билборд кандидата в мэры Чернигова Юрия Тарасовца.
- Руководитель рекламной фирмы "Магр-авто", которая владеет бордами, Александр Ткаченко заявил, что политическую рекламу Тарасовца поклеили самовольно, поэтому представители рекламной фирмы решили снять ее.
- Ткаченко сообщил в полицию, что нардеп нанес ему телесные повреждения.