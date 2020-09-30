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Бойовики завербували співробітницю Луганської ОДА

Середа, 30 вересня 2020, 17:54

Контррозвідка СБ України встановила, що контрольовані російськими спецслужбами терористи намагалися схилити до державної зради співробітницю Луганської ОДА.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Відомо, що бойовики затримали жінку на КПВВ "Станиця Луганська" під час відвідин родичів. Для схилення до конфіденційної співпраці вони вдалися до звичних методів переконання: погроз життю та здоров`ю рідних, шантажу.

Російських найманців цікавила інформація про роботу адміністрації, персональні дані керівництва та співробітників, паролі доступу до електронної пошти тощо. Вони наполягали, аби чиновниця не лише систематично передавала їм службову інформацію, але й залучила до співпраці з ними свого чоловіка-секретоносія, співробітника Національної поліції.

Під тиском жінка підписала угоду про конфіденційну співпрацю. Їй було надано додаткові інструкції та відпрацьовано канали конспіративного звʼязку. Після приїзду на контрольовану українською владою територію вона почала отримували електронні листи з погрозами і вимогами вийти на зв'язок.

Контррозвідники СБУ встановили, що жінка не планувала здійснювати жодних дій на шкоду державній безпеці. Вона надала детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. Після перевірки її звільнили від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо: Бойовики завербували чиновника Мін’юсту.

Українська правда
Теми: СБУрозвідкаДонбасвійна


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