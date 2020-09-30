Боевики завербовали чиновницу Луганской ОГА

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Известно, что боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальномусотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угроз жизни и здоровью родных, шантажа.

Российских наемников интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почты. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа секретоносителя, сотрудника Национальной полиции.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальной сотрудничество. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи. После приезда на контролируемую украинскими властями территорию она начала получали электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и поставленных задач. После проверки ее освободили от уголовной ответственности.

Напомним: Боевики завербовали чиновника Минюста.