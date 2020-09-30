Загибель співробітниці посольства США: з’явилися нові деталі

Поліція встановлює причини та обставини загибелі співробітниці американського посольства, розглядаючи різні версії, в тому числі нещасний випадок.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "Правоохоронці опитують можливих очевидців події. Зі слів одного з них, неподалік бачили невідомого чоловіка високого зросту віком 30-40 років.

Поліція розшукує його, щоби перевірити його можливу причетність до загибелі співробітниці посольства. Однак також розглядаються всі інші можливі версії".

Деталі: Тіло було знайдене поблизу залізничної колії. Загибла була у навушниках та в спортивному костюмі. Відтак правоохоронці не виключають версію нещасного випадку внаслідок травмування потягом.

Що передувало: 30 вересня у Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.