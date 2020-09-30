Гибель сотрудницы посольства США: появились новые детали

Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели сотрудницы американского посольства, рассматривая различные версии, в том числе несчастный случай.

Источник: замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "Правоохранители опрашивают возможных очевидцев происшествия. По словам одного из них, неподалеку видели неизвестного мужчину высокого роста в возрасте 30-40 лет. Полиция разыскивает его, чтобы проверить его возможной причастности к гибели сотрудницы посольства. Однако также рассматриваются все другие возможные версии".

Детали: Тело нашли возле железнодорожного пути. Погибшая была в наушниках и в спортивном костюме. Поэтому правоохранители не исключают версию несчастного случая в результате травмирования поездом.

Что предшествовало: 30 сентября в Киеве в Шевченковском районе столицы нашли женщину с травмой головы. Бессознательной ее госпитализировали, но женщина впоследствии скончалась в больнице. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.