Пожежа на Луганщині підбирається до міст та сіл, пошкоджені десятки будівель

У Луганській області пожежі перекидаються на міста та села, пошкоджені будинки. До гасіння залучили понад тисячу людей.

Джерело: поліція Луганщини, ДСНС, соцмережі

Деталі: В Станично-Луганському районі в села Красна Талівка внаслідок пожежі трави сталося займання 4 житлових будинків. У Кряківці Новоайдарського району вогнем пошкоджено 6 приватних будинків, близько 10 господарчих споруд.

У Трьохізбенці Новоайдарського району пошкоджено 2 приватних будинки. У селах Муратове, Капітанове, Гречишкине проводиться евакуація людей. Існує загроза населеним пунктам Половинкине та Байдівка, селам Малинове, Піщане та Артема.

Соцмережі повідомялють, що вогонь палає навколо Сєвєродонецька.

фото: соцмережі

Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю більш 20 м/с.

Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 1 тис. 30 чол. та 158 од. техніки.

Що було раніше: 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.