Пожежа на Луганщині підбирається до міст та сіл, пошкоджені десятки будівель
У Луганській області пожежі перекидаються на міста та села, пошкоджені будинки. До гасіння залучили понад тисячу людей.
Джерело: поліція Луганщини, ДСНС, соцмережі
Деталі: В Станично-Луганському районі в села Красна Талівка внаслідок пожежі трави сталося займання 4 житлових будинків. У Кряківці Новоайдарського району вогнем пошкоджено 6 приватних будинків, близько 10 господарчих споруд.
У Трьохізбенці Новоайдарського району пошкоджено 2 приватних будинки. У селах Муратове, Капітанове, Гречишкине проводиться евакуація людей. Існує загроза населеним пунктам Половинкине та Байдівка, селам Малинове, Піщане та Артема.
Соцмережі повідомялють, що вогонь палає навколо Сєвєродонецька.
Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю більш 20 м/с.
Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 1 тис. 30 чол. та 158 од. техніки.
Що було раніше: 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.