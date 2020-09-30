Пожар на Луганщине подбирается к городам и селам, повреждены десятки зданий

В Луганской области пожары перекидываются на города и села, повреждены дома. К тушению привлекли более тысячи людей.

Источник: полиция Луганщины, ГСЧС, соцсети

Детали: В Станично-Луганском районе у села Красная Таловка в результате пожара травы произошло возгорание 4 жилых домов. В Крякивце Новоайдарского района огнем повреждены 6 частных домов, около 10 хозяйственных сооружений.

В Трехизбенке Новоайдарского района повреждены 2 частных дома. В селах Муратово, Капитаново, Гречишкино проводится эвакуация людей. Существует угроза населенным пунктам Половинкино и Байдовка, селам Малиновое, Песчаное и Артема.

Соцсети сообщают, что огонь пылает вокруг Северодонецка.

Фото: соцсети

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м / с.

Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 1 тыс. 30 чел. и 158 ед. техники.

Что было раньше: 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.