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Зеленський запровадив на День вчителя ще одне свято

Середа, 30 вересня 2020, 23:11

Президент Володимир Зеленський указом запровадив в Україні День територіальної оборони, який святкуватиметься у першу неділю жовтня.

Джерело:  указ № 417/2020 "Про День територіальної оборони України"

Деталі: Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій глава держави запровадив День територіальної оборони України.

Згідно з указом, він відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України".

Довідково: День працівників освіти або День вчителя – професійне свято працівників освіти України; відзначається щорічно в першу неділю жовтня. 

Нагадаємо: Кабінет міністрів переніс робочі дні у 2021 році з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

Українська правда
Теми: Зеленськийуказисвяткування


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