Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський запровадив на День вчителя ще одне свято

Середа, 30 вересня 2020, 23:11
Зеленський запровадив на День вчителя ще одне свято

Президент Володимир Зеленський указом запровадив в Україні День територіальної оборони, який святкуватиметься у першу неділю жовтня.

Джерело:  указ № 417/2020 "Про День територіальної оборони України"

Деталі: Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій глава держави запровадив День територіальної оборони України.

Згідно з указом, він відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України".

Довідково: День працівників освіти або День вчителя – професійне свято працівників освіти України; відзначається щорічно в першу неділю жовтня. 

Нагадаємо: Кабінет міністрів переніс робочі дні у 2021 році з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийуказисвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: