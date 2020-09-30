Зеленский ввел на День учителя еще один праздник

Президент Владимир Зеленский указом ввел в Украине День территориальной обороны, который будет отмечаться в первое воскресенье октября.

Источник: указ № 417/2020 "О Дне территориальной обороны Украины"

Детали: Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций глава государства ввел День территориальной обороны Украины.

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Прямая речь Зеленского: "Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины".

Справка: День работников образования или День учителя - профессиональный праздник работников образования Украины; отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

Нагадаємо: Кабинет министров перенес рабочие дни в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.