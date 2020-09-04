Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 6 хасидів, які встигли потрапити в Умань, виявили коронавірус – мер

П'ятниця, 4 вересня 2020, 19:41
У 6 хасидів, які встигли потрапити в Умань, виявили коронавірус – мер
Fb Олександр Цебрій

Коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у шістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців, повідомив міський голова міста Олександр Цебрій.

Джерело: Цебрій у коментарі для "Pavlovsky News" та "5 каналу"

Пряма мова мера: "Є певна частина паломників, які перебувають на території міста, які заїхали туди до 28 числа (серпня), коли було прийнято остаточно єдине правильне рішення про заборону в’їзду з червоної зони іноземців. У мене була домовленість із головним рабином України, що всі вони повинні бути відтестовані.

Наскільки мені відомо, проведення ПЛР-тестів у 6 паломників на сьогодні виявили позитивні тести на COVID. Далі вже працюють медичні працівники згідно зі своїм протоколом". 

Деталі: У коментарі "5 каналу" Цебрій уже сказав про 5 хасидів із підтвердженим коронавірусом.

За його словами, якщо хвороба в інфікованих протікатиме безсимптомно – їх лікуватимуть амбулаторно. Лікарі будуть навідуватися до готелів, оскільки в місцевій лікарні є лише 14 ліжок, призначених для пацієнтів з COVID-19, а на лікуванні вже перебуває 18 хворих.

Цебрій також зазначив, що у єврейському кварталі Умані встановили пункти пропуску, щоб контролювати ситуацію.

Також він звернувся до Ізраїлю, аби там доправили в Умань своїх медиків і правоохоронців і допомогли запобігти спалаху хвороби чи конфліктам із населенням.

Водночас міський голова Умані нагадав, що раніше закликав Банкову та Кабмін заборонити приїзд прочан на святкування Рош ха-Шана, яке цього року припадає на 18-20 вересня.

Передісторія:

  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • У ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду іноземних громадян на територію України. Водночас уряд прописав низку винятків.
  • Кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну.
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019хасидиУмань
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: