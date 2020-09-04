У 6 хасидів, які встигли потрапити в Умань, виявили коронавірус – мер

Коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у шістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців, повідомив міський голова міста Олександр Цебрій.

Джерело: Цебрій у коментарі для "Pavlovsky News" та "5 каналу"

Пряма мова мера: "Є певна частина паломників, які перебувають на території міста, які заїхали туди до 28 числа (серпня), коли було прийнято остаточно єдине правильне рішення про заборону в’їзду з червоної зони іноземців. У мене була домовленість із головним рабином України, що всі вони повинні бути відтестовані.

Наскільки мені відомо, проведення ПЛР-тестів у 6 паломників на сьогодні виявили позитивні тести на COVID. Далі вже працюють медичні працівники згідно зі своїм протоколом".

Деталі: У коментарі "5 каналу" Цебрій уже сказав про 5 хасидів із підтвердженим коронавірусом.

За його словами, якщо хвороба в інфікованих протікатиме безсимптомно – їх лікуватимуть амбулаторно. Лікарі будуть навідуватися до готелів, оскільки в місцевій лікарні є лише 14 ліжок, призначених для пацієнтів з COVID-19, а на лікуванні вже перебуває 18 хворих.

Цебрій також зазначив, що у єврейському кварталі Умані встановили пункти пропуску, щоб контролювати ситуацію.

Також він звернувся до Ізраїлю, аби там доправили в Умань своїх медиків і правоохоронців і допомогли запобігти спалаху хвороби чи конфліктам із населенням.

Водночас міський голова Умані нагадав, що раніше закликав Банкову та Кабмін заборонити приїзд прочан на святкування Рош ха-Шана, яке цього року припадає на 18-20 вересня.

Передісторія:

25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

У ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду іноземних громадян на територію України. Водночас уряд прописав низку винятків.

Кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну.

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Читайте також: Mister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік