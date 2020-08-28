Десятки хасидів завернули на кордоні з Україною
Кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Відмову, наскільки мені відомо, отримали декілька десятків іноземців з цієї категорії, яка вас цікавить. Ті, хто отримав відмову: або не зміг підтвердити мету своєї поїздки, або якщо діяла заборона на в’їзд, і вони прибували через аеропорти, то авіакомпанії забезпечать їхнє повернення до країни вильоту.
За останні дні ми фіксували певне збільшення цієї категорії громадян, які як правило прилітали чартерами. З сьогоднішнього дня ми цього не фіксуємо".
Деталі: Демченко додав, що для того, щоб потрапити в Україну паломниками потрібно було довести мету своєї поїздки: "Карантинні норми – це карантинні норми. Є закон України "Про прикордонний контроль", який чітко визначає умови в’їзду іноземців в нашу країну".
За словами речника ДПСУ, якщо українець їде в якусь країну, він має довести прикордонникам тієї країни мету поїздки. Українські прикордонники мають таке ж право і перевіряють іноземців, які приїжджають в Україну.
Демченко також повідомив, що за минулу добу в Україну пропустили близько 8 тисяч іноземців, частина з яких – паломники-хасиди.
Довідка: Рош га-Шана або ж єврейський Новий рік цьогоріч святкують з вечора 18 до 20 вересня. Щороку тисячі прочан приїжджають до могили засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана в Умань.
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Передісторія:
- 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.
- Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".
- 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
- Через поширення коронавірусної епідемії український уряд вирішив закрити кордон з 00.00 28 серпня, встановивши перелік громадян, для яких робитимуть винятки.