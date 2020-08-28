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Десятки хасидів завернули на кордоні з Україною

П'ятниця, 28 серпня 2020, 15:41
Десятки хасидів завернули на кордоні з Україною

Кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Відмову, наскільки мені відомо, отримали декілька десятків іноземців з цієї категорії, яка вас цікавить. Ті, хто отримав відмову: або не зміг підтвердити мету своєї поїздки, або якщо діяла заборона на в’їзд, і вони прибували через аеропорти, то авіакомпанії забезпечать їхнє повернення до країни вильоту.

За останні дні ми фіксували певне збільшення цієї категорії громадян, які як правило прилітали чартерами. З сьогоднішнього дня ми цього не фіксуємо".

Деталі: Демченко додав, що для того, щоб потрапити в Україну паломниками потрібно було довести мету своєї поїздки: "Карантинні норми – це карантинні норми. Є закон України "Про прикордонний контроль", який чітко визначає умови в’їзду іноземців в нашу країну".

За словами речника ДПСУ, якщо українець їде в якусь країну, він має довести прикордонникам тієї країни мету поїздки. Українські прикордонники мають таке ж право і перевіряють іноземців, які приїжджають в Україну.

Демченко також повідомив, що за минулу добу в Україну пропустили близько 8 тисяч іноземців, частина з яких – паломники-хасиди.

Довідка: Рош га-Шана або ж єврейський Новий рік цьогоріч святкують з вечора 18 до 20 вересня. Щороку тисячі прочан приїжджають до могили засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана в Умань.

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Передісторія:

  • 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.
  • Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".
  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • В ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків. 
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

"Українська правда" в Threads

Теми: хасидикордонПрикордонна службаЧеркаська областьУкраїна
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