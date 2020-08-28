Нові Санжари дубль 2: розгнівані уманчани не пускали хасидів до могили цадика Нахмана

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Джерело: Facebook-сторінка депутата Уманської райради від "Свободи" Сергія Алєксєєва

Деталі: Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що конфлікт трапився біля синагоги по вулиці Лисенка в Умані, куди приїхали хасиди.

Уманчани викликали на місце події правоохоронців та вимагали, аби ті прогнали паломників. Проте поліцейські зазначили, що не можуть заборонити паломникам відвідати місце поховання цадика Нахмана.

Правоохоронці намагалися не допустити зіткнень між хасидами і місцевими жителями.

У той же час, місцеві та хасиди таки трохи почубилися. У поліції конфлікт поки не коментували.

Довідка: Рош га-Шана або ж єврейський Новий рік цьогоріч святкують з вечора 18 до 20 вересня. Щороку тисячі прочан приїжджають до могили засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана в Умань.

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