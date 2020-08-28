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Нові Санжари дубль 2: розгнівані уманчани не пускали хасидів до могили цадика Нахмана

П'ятниця, 28 серпня 2020, 10:55
Нові Санжари дубль 2: розгнівані уманчани не пускали хасидів до могили цадика Нахмана

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Джерело: Facebook-сторінка депутата Уманської райради від "Свободи" Сергія Алєксєєва, пресслужба поліції Черкаської області

Деталі: Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що конфлікт трапився біля синагоги по вулиці Лисенка в Умані, куди приїхали хасиди.

Уманчани викликали на місце події правоохоронців та вимагали, аби ті прогнали паломників. Проте поліцейські зазначили, що не можуть заборонити паломникам відвідати місце поховання цадика Нахмана.

Правоохоронці намагалися не допустити зіткнень між хасидами і місцевими жителями.

У той же час, місцеві та хасиди таки трохи почубилися. 

Згодом у поліції області повідомили, що за даним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, або релігійних переконань).

Довідка: Рош га-Шана або ж єврейський Новий рік цьогоріч святкують з вечора 18 до 20 вересня. Щороку тисячі прочан приїжджають до могили засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана в Умань.

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Передісторія:

  • 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.
  • Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".
  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Українська правда

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Теми: коронавірусУманьЧеркаська областьрелігіяхасиди
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