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У поліції пояснили, чому приходили до столичного офісу "Свободи"

П'ятниця, 4 вересня 2020, 20:42
У поліції пояснили, чому приходили до столичного офісу Свободи

Поліція прийшла до київського офісу "Всеукраїнського об’єднання "Свобода", щоб вручити повістку у кримінальному провадженні за фактом вчинення хуліганських дій представниками політсили.

Джерело: прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталя Калиновська в коментарі УП

Пряма мова Калиновської: "Правоохоронці діяли у межах кримінального провадження за дорученням слідчого. Працівники поліції прийшли лише вручити повістку".

Деталі: Прессекретар не уточнила, ким, коли і де були вчинені хуліганські дії.

Раніше голова партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомляв, що поліція завітала до офісу партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка. Калиновська запевнила, що жодних затримань у той вечір не планувалося.

По приїзду поліції біля офісу сталися сутички. Чи вручили повістки фігурантам справи, наразі невідомо.

Що передувало: Увечері 2 вересня голова фракції "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" у Київській міськраді Юрій Сиротюк заявив, що підлеглі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова намагаються захопити офіс політсили у столиці.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяСвобода
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