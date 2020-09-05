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Пожежі на Харківщині та Луганщині локалізували, але виникла нова

Субота, 5 вересня 2020, 09:39
Пожежі на Харківщині та Луганщині локалізували, але виникла нова
ДСНС

Пожежі на Харківщині та Луганщині, які виникли 2 вересня, локалізовано.

Джерело: ДСНС

Деталі: У Харківській області пожежу в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізовано 4 вересня о 13:17. Загальна площа, пройдена вогнем, складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

Станом на 5 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

У Луганській області 4 вересня о 15:30 ліквідовано осередок загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району.

При цьому пожежу 2 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави.

Водночас на Луганщині у п'ятницю ввечері виникла нова пожежа.

Дослівно: "4 вересня о 21:50 між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станичо-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву. Станом на 7 годину 5 вересня загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 6 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве".

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: пожежаХарківська областьЛуганська область
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