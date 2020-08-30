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ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

Неділя, 30 серпня 2020, 18:33

Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року".

Деталі: Зазначається, що рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України. 

При цьому взято до уваги постанову Верховної Ради від 15 липня "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанови ЦВК від 8 серпня № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" та від 14 серпня № 176 "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року".

Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року".

Передісторія:

  • 9 серпня Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.
  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори


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