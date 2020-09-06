Кравчук: заява Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі

Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук упевнений, що анонсований представником так званої "ДНР" Денисом Пушиліним обстріл позицій української армії є бажанням бойовиків загострити ситуацію на Донбасі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В цьому році нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягненням для всіх в Україні - як на вільній території, так і на окупованій.

І це зрозуміло для кожного - в тому числі для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії".

Що передувало: