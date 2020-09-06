Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кравчук: заява Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі

Неділя, 6 вересня 2020, 03:18

Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук упевнений, що анонсований представником так званої "ДНР" Денисом Пушиліним обстріл позицій української армії є бажанням бойовиків загострити ситуацію на Донбасі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В цьому році нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягненням для всіх в Україні - як на вільній території, так і на окупованій.

І це зрозуміло для кожного - в тому числі для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії".

Що передувало:

Теми: ДонбасвійнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Командувач Об’єднаних сил пригрозив відповісти на вогонь окупантів у понеділок

Зеленський відреагував на намір донецьких бойовиків обстріляти ЗСУ

фотоУ центрі Мінська проходить масовий "Жіночий марш миру"

Шмигаль розповів, скільки коштуватиме газ для населення у жовтні

фотоФілатова у Дніпрі облили зеленкою

мапаВійна на Донбасі: Пушилін призначив обстріл українських позицій на понеділок

Усі новини...
Донбас
У Донецькій області рятувальники ліквідували пожежу у безпосередній близькості до лінії розмежування
Зеленський відреагував на намір донецьких бойовиків обстріляти ЗСУ
Війна на Донбасі: Пушилін призначив обстріл українських позицій на понеділок
Останні новини
04:09
ФотоДо складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль"
03:18
Кравчук: заява Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі
02:01
Від початку пандемії COVID-19 діагностували у 27 мільйонів людей. 70% вже одужали
01:01
У Донецькій області рятувальники ліквідували пожежу у безпосередній близькості до лінії розмежування
00:29
COVID-19: Кількість заражень на Буковині перетнула позначку в 11000
23:51
Від коронавірусу помер прокурор Хмельниччини Олег Синишин
23:18
Командувач Об’єднаних сил пригрозив відповісти на вогонь окупантів у понеділок
22:46
фотоУ Києві відбувається акція солідарності з Білоруссю
22:21
Військові з-під Горлівки відповіли на погрози Пушиліна обстріляти їх позиції
21:36
Зеленський відреагував на намір донецьких бойовиків обстріляти ЗСУ
Усі новини...