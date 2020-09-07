Разумков висловився щодо легалізації зброї, проституції та марихуани

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї та проституції. Не підтримує він і декриміналізацію легких наркотиків.

Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українським новинам"

Пряма мова щодо зброї: "Я не впевнений, що суспільство в повній мірі до цього готове"

щодо легалізації легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях: "Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую.

щодо проституції: "Вважаю, що це не для українських реалій. Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг".

Передісторія:

Раніше повідомлялось, що в партії "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Відповідаючи на запитання журналістів на фудмаркеті в Києві у жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський сказав, що декриміналізація марихуани зараз не на часі: "Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так: ті, хто хочуть, потерплять...".

У Верховній Раді 8 скликання розробили законопроєкт про легалізацію медичного використання канабісу.

Документ, який мав умовну назву "законопроект про право на життя", мав на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани. Документ не встигли розглянути.

Знати більше: "Легалізація медичної марихуани: чому пацієнти та лікарі цього вимагають. Пояснює Супрун"

В очікуванні марихуани чи еміграції: тортури дітей з епілепсією та їхніх мам в Україні