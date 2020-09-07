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Разумков висловився щодо легалізації зброї, проституції та марихуани

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:45

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї та проституції. Не підтримує він і декриміналізацію легких наркотиків.

Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українським новинам"

Пряма мова щодо зброї: "Я не впевнений, що суспільство в повній мірі до цього готове"

щодо легалізації легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях: "Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую.

щодо проституції: "Вважаю, що це не для українських реалій. Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг".

Передісторія:

  • Раніше повідомлялось, що в партії "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.
  • Відповідаючи на запитання журналістів на фудмаркеті в Києві у жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський сказав, що декриміналізація марихуани зараз не на часі: "Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так: ті, хто хочуть, потерплять...".
  • У Верховній Раді 8 скликання розробили законопроєкт про легалізацію медичного використання канабісу.
  • Документ, який мав умовну назву "законопроект про право на життя", мав на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани. Документ не встигли розглянути.

Знати більше: "Легалізація медичної марихуани: чому пацієнти та лікарі цього вимагають. Пояснює Супрун"

В очікуванні марихуани чи еміграції: тортури дітей з епілепсією та їхніх мам в Україні

Теми: Разумков Дмитро
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