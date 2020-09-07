Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Отруєння Навального: у Кремлі ознайомилися з "доказом" Лукашенка

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:28
Отруєння Навального: у Кремлі ознайомилися з доказом Лукашенка

У Кремлі ознайомилися із записом телефонної розмови, яку в.о. президента Білорусі Олександр Лукашенко називає доказом того, що російського опозиціонера Олексія Навального ніхто не труїв.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков, чиї слова передає білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Звичайно, у нас була можливість легко ознайомитися з матеріалами ЗМІ. Що ж, напевно, не нам судити про корисність і цінності цього запису. Швидше, це робота спецслужб, чим вони і займаються".

Деталі: Пєсков не відповів на питання про достовірність цього запису і ще раз послався на те, що це робота спецслужб.

Нагадаємо: 3 вересня Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили розмову представників Польщі та Німеччини, яка це доводить.

Пізніше Лукашенко передав свої "докази" у ФСБ РФ.

4 вересня на білоруському телебаченні був оприлюднений запис нібито переговорів офіційних "Варшави" і "Берліна". На ній люди з невластивими полякам і німцям іменами Майк і Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі".

Розмова, яка триває 59 секунд і більше схожа на пародію, не викликала довіри в соцмережах. Про це свідчать численні жартівливі відео і колажі, що обіграють сюжет "перехопленої розмови".

Теми: НавальнийЛукашенкоПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: