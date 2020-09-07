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Отруєння Навального: у Кремлі ознайомилися з "доказом" Лукашенка

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:28

У Кремлі ознайомилися із записом телефонної розмови, яку в.о. президента Білорусі Олександр Лукашенко називає доказом того, що російського опозиціонера Олексія Навального ніхто не труїв.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков, чиї слова передає білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Звичайно, у нас була можливість легко ознайомитися з матеріалами ЗМІ. Що ж, напевно, не нам судити про корисність і цінності цього запису. Швидше, це робота спецслужб, чим вони і займаються".

Деталі: Пєсков не відповів на питання про достовірність цього запису і ще раз послався на те, що це робота спецслужб.

Нагадаємо: 3 вересня Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили розмову представників Польщі та Німеччини, яка це доводить.

Пізніше Лукашенко передав свої "докази" у ФСБ РФ.

4 вересня на білоруському телебаченні був оприлюднений запис нібито переговорів офіційних "Варшави" і "Берліна". На ній люди з невластивими полякам і німцям іменами Майк і Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі".

Розмова, яка триває 59 секунд і більше схожа на пародію, не викликала довіри в соцмережах. Про це свідчать численні жартівливі відео і колажі, що обіграють сюжет "перехопленої розмови".

Теми: НавальнийЛукашенкоПутінРосія


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