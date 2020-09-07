В ОП визнали, що "забули" авторів у попурі на День Незалежності – знайшли виправдання
В Офісі президента Володимира Зеленського кажуть, що учасники музичного попурі на День Незалежності працювали безоплатно, а імена авторів пісень у трансляції не вказали через "певні технічні обмеження телевізійного мовлення".
Джерело: відповідь ОП на запит "Української правди"
Дослівно: "Режисером 17-хвилинного попурі "Музична історія Незалежності", яке складалось з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть, стала українська режисер Катерина Царик.
Музичний "мешап" (змішування творів – УП) та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK.
К. Царик та MONATIK надавали послуги безкоштовно. Музиканти та виконавці згаданого номеру відгукнулись на запрошення організаторів, узявши участь в урочистостях також на безоплатній основі.
Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення. Однак, повна версія номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу президента України".
Деталі: В Офісі президента також зазначили, що Державне управління справами витратило 110 тисяч гривень на виготовлення та доставку квіткових композицій, протокольної та сувенірної продукції.
Що було раніше: 27 серпня в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що пісенне попурі, яке виконувалось у центрі Києва у День Незалежності, не порушує авторські права.
В ОП пояснили, що за законом "Про авторське право і суміжні права" дозволяється використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.
Водночас, потрібно вказувати ім’я автора та джерело запозичення.
В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору, хоча насправді в оригінальному відео вказувалася лише назва та рік виходу пісень без авторства.
Згодом стало відомо, що святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень, при цьому в уряді та місцевій владі кажуть, що не платили за попурі з популярними артистами.