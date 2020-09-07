В ОП визнали, що "забули" авторів у попурі на День Незалежності – знайшли виправдання

В Офісі президента Володимира Зеленського кажуть, що учасники музичного попурі на День Незалежності працювали безоплатно, а імена авторів пісень у трансляції не вказали через "певні технічні обмеження телевізійного мовлення".

Джерело: відповідь ОП на запит "Української правди"

Дослівно: "Режисером 17-хвилинного попурі "Музична історія Незалежності", яке складалось з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть, стала українська режисер Катерина Царик.

Музичний "мешап" (змішування творів – УП) та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK.

К. Царик та MONATIK надавали послуги безкоштовно. Музиканти та виконавці згаданого номеру відгукнулись на запрошення організаторів, узявши участь в урочистостях також на безоплатній основі.

Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення. Однак, повна версія номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу президента України".

<a href="https://assets.documentcloud.org/documents/7203490/Попурі-відповідь-ОП.pdf">Попурі відповідь ОП (PDF)</a> <br /> <a href="https://assets.documentcloud.org/documents/7203490/Попурі-відповідь-ОП.txt">Попурі відповідь ОП (Text)</a> <span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

Деталі: В Офісі президента також зазначили, що Державне управління справами витратило 110 тисяч гривень на виготовлення та доставку квіткових композицій, протокольної та сувенірної продукції.

Що було раніше: 27 серпня в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що пісенне попурі, яке виконувалось у центрі Києва у День Незалежності, не порушує авторські права.

В ОП пояснили, що за законом "Про авторське право і суміжні права" дозволяється використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.

Водночас, потрібно вказувати ім’я автора та джерело запозичення.

В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору, хоча насправді в оригінальному відео вказувалася лише назва та рік виходу пісень без авторства.

Згодом стало відомо, що святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень, при цьому в уряді та місцевій владі кажуть, що не платили за попурі з популярними артистами.