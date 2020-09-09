Рівень довіри до Зеленського дещо зріс

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського зріс на 3 процентних пункти, порівняно з липнем.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня

Дослівно: "Зеленський очолює рейтинг довіри серед ключових національних політиків. 44% опитаних довіряють Главі держави, 51% – не довіряють".

Деталі: Співголові партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 58%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 22%, не довіряють – 74%, нардепу від "Європейської солідарності" Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють – 75%.

Також відзначається, що рівень довіри до президента Зеленського (44%) вищий, аніж за аналогічний період каденції мали президенти Порошенко (25%) та Віктор Янукович (26%).

Дослідження тривало 29 серпня – 3 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 10 000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1%.

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