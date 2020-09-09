Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рівень довіри до Зеленського дещо зріс

Середа, 9 вересня 2020, 10:46
Рівень довіри до Зеленського дещо зріс
Фото ОПУ

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського зріс на 3 процентних пункти, порівняно з липнем.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня

Дослівно: "Зеленський очолює рейтинг довіри серед ключових національних політиків. 44% опитаних довіряють Главі держави, 51% – не довіряють". 

 

Деталі: Співголові партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 58%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 22%, не довіряють – 74%, нардепу від "Європейської солідарності" Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють – 75%. 

Також відзначається, що рівень довіри до президента Зеленського (44%) вищий, аніж за аналогічний період каденції мали президенти Порошенко (25%) та Віктор Янукович (26%). 

 

Дослідження тривало 29 серпня – 3 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 10 000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1%. 

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: