"Показав, що не боягуз": Лукашенко пояснив, навіщо ходив із автоматом

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко пояснив свою появу з автоматом біля Палацу незалежності під час акцій протесту тим, що він не боягуз і не збирається тікати.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ, пише БЕЛТА

Пряма мова: "Я показав, що я на місці і не боягуз, не боюся".

"Я продемонстрував, що мої діти тут, що моя країна тут і я її буду захищати, чого б мені це не коштувало. Хоча прес-секретар бігла позаду, щоб я не виходив, каже: "А раптом снайпер, а раптом що". Ні, я повинен був вийти – розбіглися чи не розбіглися (протестувальники – ред,) – і подякувати цим хлопцям (правоохоронцям – ред.), які стояли в ланцюжку і гідно поводилися.

Але головне – я не боягуз і не боюся. Я нікуди не тікав і тікати не збираюся, і діти мої теж нікуди не втечуть".

Деталі: При цьому Лукашенко висловив думку, що основна маса протестувальників на той час уже розійшлася, бо їх відкликали організатори протесту, дізнавшись про його заплановане прибуття.

Відповідаючи на уточнююче запитання, в.о. президента додав, що його поява в той момент на публіці стала посилом і внутрішнім, і зовнішнім силам.

Лукашенко також заявив, що багато подій у Білорусі після виборів відбулися в тому числі під впливом деяких Telegram-каналів.

Пряма мова: "Так у спокійній, тихій Білорусі виникло те, що ви бачите в Мінську. Не треба це перебільшувати, але й применшувати не треба. Деякі речі прийшли до нас настільки несподівано. Чи не через безтурботність. Просто ми цього не очікували. А як можна очікувати, що через інтернет, Telegram-канали так глибоко залізуть в мізки, в голови людей? Люди очманіли. Деякі люди просто очманілі".

"У вас є можливість блокувати Telegram-канали? Ні в кого немає, навіть у тих, хто всю цю павутину придумав, - американців".

"Все це глобалізовано та інтернаціоналізовано. Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв із багатьма президентами, зі своїм старшим другом (старшим братом, як я його називаю) Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна.

Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро певні політичні події. А може бути і на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія".

Що передувало: Під час акції протесту в Мінську 23 серпня біля Палацу Незалежності телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу в бронежилеті і з автоматом у руках.

Пізніше прессекретар Лукашенка Наталя Ейсмонт заявила, що він весь день 23 серпня працював у ситуаційному центрі в Палаці Незалежності, в тому числі, коли мітингувальники пішли на "своєрідний штурм будівлі".

30 серпня, коли в Мінську пройшла ще одна масштабна акція протесту, Ейсмонт на питання про місцезнаходження Лукашенка надіслала ЗМІ його фото з автоматом на тлі Палацу Незалежності.

У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.